Anticipazioni puntata Endless love di martedì 14 maggio 2024

Dopo che Emir le ha ha svelato a sorpresa di averla utilizzata solo per i suoi scopi e non perché innamorato di lei, Zeynep ha uno sfogo con Asu e in un primo momento decide di vendicarsi parlando di quanto accaduto a Kemal. Quando però sta per rivelare al fratello ciò che Emir ha combinato, la ragazza riceve una telefonata proprio da Asu che le consiglia di stare zitta per non fare il gioco di Emir…