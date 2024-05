Endless Love anticipazioni: Tarik chiede a Banu di sposarlo, lei che farà?

Anche se i genitori Hüseyin (Orhan Güner) e Fehime (Zeyno Eracar) si opporranno fortemente alla sua relazione, Tarik Soydere (Ruzgar Aksoy) deciderà di andare avanti per la sua strada nelle prossime puntate italiane di Endless Love e chiederà a Banu Akmeriç (Çağla Demir) di diventare sua moglie. Tuttavia, l’uomo cadrà ancora una volta in un grande inganno…

Endless Love, news: Tarik vuole presentare Banu in famiglia

Tutto partirà quando Tarik farà presente a Banu che intende invitarla a cena per presentarla ufficialmente alla madre e al padre. Un proposito che Soydere non potrà portare facilmente avanti: Fehime scoprirà infatti dalla consuocera Vildan Acemzade (Neşe Baykent) che, in passato, Banu è stata l’amante di Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) e non vorrà saperne di accogliere in famiglia una donna che considererà del tutto immorale.

Proprio per questo, Vildan si presenterà alla holding Kozcuoğlu e intimerà a Banu di stare lontana dal figlio, non esitando ad offenderla, e poi farà la stessa tipologia di discorso a Tarik, che non la prenderà bene e farà presente ai genitori che è profondamente innamorato della Akmeriç, motivo per il quale andrà avanti con o senza il loro consenso. Tarik manterrà tale parere anche quando Banu manifesterà la volontà di interrompere la frequentazione, essendo rimasta turbata dal discorso di Fehime…

Endless Love, spoiler: Tarik chiede a Banu di sposarlo

A quel punto, una volta constatato che la ragazza ha cercato di lasciarlo dopo essere stata offesa e denigrata da Fehime, Tarik manterrà la parola data e, presentandosi a casa sua con un anello di fidanzamento, chiederà ufficialmente a Banu di diventare sua moglie. In tal senso c’è da dire che la donna non accetterà tale proposta col sorriso sulle labbra, ma ciò non spaventerà Tarik, certo che la sua compagna abbia agito in quel modo perché preoccupata dalle eventuali reazioni di Fehime e Hüseyin.

Ovviamente, le cose non staranno così: Banu sarà triste in seguito alla richiesta nuziale perché Emir l’avrà costretta ad accettarla, sottolineando che deve ancora stare vicina a Tarik, come le ha ordinato di fare diversi mesi prima. Insomma, il sì di Banu al matrimonio sarà stato obbligato da Kozcuoğlu.

Endless Love, trame: i sensi di colpa di Banu

Questo farà irrimediabilmente scattare dei sensi di colpa in Banu, ormai legata sentimentalmente a Tarik. La ragazza sarà infatti tra due fuochi: da un lato avrà paura di mettersi contro Emir poiché temerà sue rappresaglie, dall’altro non vorrà spezzare nemmeno il cuore di Soydere che ormai si è messo contro la sua stessa famiglia per starle vicino.

Questo stato d’animo, decisamente contrastato, metterà Banu seriamente alla prova, mentre Tarik annuncerà a Hüseyin e Fehime che non possono fare nulla per allontanarlo dalla donna perché presto diventerà sua moglie.

Una situazione decisamente complicata, che richiederà anche l’intervento di Kemal (Burak Özçivit). Nonostante i contrasti sorti col fratello nell’ultimo periodo, Kemal consiglierà a Tarik di riflettere bene su quello che sta facendo, paragonando la storia con Banu a quella che lui stesso ha vissuto con Nihan (Neslihan Atagul) e che non ha avuto un lieto fine.

Anche in questo caso, Tarik non sembrerà però intenzionato ad ascoltare il consiglio fraterno e sarà sempre più sotto il giogo di Emir… Seguici su Instagram.