Endless Love anticipazioni: Zeynep finge di essere incinta!

Un nuovo inganno di Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) sarà al centro della scena nelle nuove puntate italiane di Endless Love: pur continuando a tessere la sua “tela” per avvicinarsi a Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), la ragazza dovrà infatti guardarsi le spalle da eventuali attacchi della suocera Vildan (Neşe Baykent) e, proprio per questo, darà il via ad un astuto piano che coinvolgerà l’ingenuo e innamoratissimo neo-marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut)…

Endless Love, news: Zeynep va nuovamente a letto con Emir!

La trama entrerà nuovamente nel vivo nel momento in cui Zeynep riuscirà ad andare nuovamente a letto con Emir. Per riuscire a sedurlo, la ragazza approfitterà infatti di una nuova crisi dell’uomo con Nihan (Neslihan Atagül), pronta a chiedergli il divorzio poiché ormai convinta (erroneamente) del fatto che non è stato il fratello Ozan ad uccidere, cinque anni e mezzo prima, la prostituta Linda.

Tuttavia, dopo aver sedotto Emir, Zeynep vorrà fare il possibile per restare a casa dei Sezin, ossia sotto lo stesso tetto di Kozcuoğlu, ma al tempo stesso farà di tutto per evitare di andare a letto con Ozan, che inizierà a lamentarsi del poco affetto che mostra nei suoi riguardi. Proprio per questo, onde evitare che il coniuge possa andare a lamentarsi con Vildan e creargli un nuovo problema, Zeynep studierà una diabolica controffensiva: fingersi incinta!

Endless Love, spoiler: Zeynep finge di essere incinta, ecco come

Eh sì: dopo aver finto di avere delle forti nausee, accompagnate da dei mal di testa che le impediscono di fare l’amore con lui, Zeynep chiederà a Ozan di recarsi in farmacia per comprare un test di gravidanza. In seguito, con la complicità dell’amica Sema (Elif Özkul), farà eseguire un altro test ad una donna realmente incinta, che poi sostituirà, qualche ora dopo, con quello comprato da Ozan.

Una vera e propria “truffa” che Zeynep userà come una sorta di “assicurazione”, visto che sarà intenzionata ad utilizzarla non appena Vildan cercherà di fare qualcosa contro di lei. E l’occasione le si presenterà proprio quando, messo alle strette, Ozan gli confesserà cosa è successo cinque anni prima, ammettendo di avere ucciso Linda con una pistola che credeva essere un giocattolo…

Endless Love, trame: Zeynep annuncia a tutti di essere incinta ma…

Nel bel mezzo di un litigio, Zeynep dirà infatti a Vildan e Önder (Kürşat Alnıaçık) di essere in attesa del loro primo nipote; la notizia spiazzerà i coniugi Sezin, ma darà anche a Ozan un po’ di speranza, poiché la moglie si era mostrata turbata dopo la sua confessione sull’assassinio di Linda.

Fatto sta che quella rivelazione spingerà Vildan a vederci più chiaro. Non a caso, chiederà alla domestica Exane di osservare più da vicino ogni mossa di Zeynep per comunicarle immediatamente se nota qualcosa di strano. Possiamo quindi anticiparvi fin da ora che, alla fine, l’inserviente entrerà in possesso di qualcosa di molto scottante: il test di gravidanza negativo, fatto da Zeynep, insieme a quello risultato positivo.

La permanenza in casa Sezin della giovane Soydere potrebbe quindi essere a rischio anche perché, presto o tardi, le voci della gravidanza, per quanto architettate ad hoc, arriveranno anche alle orecchie di Emir, il quale potrebbe sospettare di essere proprio lui il padre… Seguici su Instagram.