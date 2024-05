Grey’s anatomy 20, trama episodio 3 (disponibile su Disney+)

Il terzo episodio della ventesima stagione di Grey’s Anatomy è disponibile su Disney Plus da giovedì 9 maggio 2024 e, con la sua consueta miscela vincente di suspense e dramma, è pronto a regalare ai fan una nuova intensa puntata intitolata Cammina sull’Oceano (Walk on the Ocean), mettendo al centro della scena Meredith Grey, la quale deve affrontare nuove sfide professionali e personali.

Meredith e Amelia tornano a Seattle con determinazione, decise a ottenere finanziamenti per la loro ricerca sull’Alzheimer. Per loro grande sorpresa, riescono a raccogliere l’importo necessario senza intoppi significativi. Tuttavia i finanziatori, consapevoli del legame tra Meredith e Catherine, si chiedono se coinvolgere la Fox Foundation sarebbe stata una scelta più prudente. La risposta è un chiaro “no”.

Mentre Lucas confida a Mika la sua delusione per la fine della relazione con Simone, Amelia si appropria del parcheggio assegnato al nuovo chirurgo pediatrico, dottoressa Monica Beltran. Nel frattempo, Winston è sul punto di partire per Chicago, dove si trova Maggie, mentre Levi si trova di fronte al suo ex, Nico.

Dopo un piccolo incidente legato al parcheggio, Amelia si trova costretta a collaborare con Monica su un caso che riguarda una bambina di nome Mulan. Successivamente, si presenta un grave trauma: un ragazzo intrappolato in una sorta di bolla galleggiante. Winston rinuncia temporaneamente alla partenza per aiutare Owen, Link, Simone e Jules nel tentativo di salvare il paziente.

Durante la raccolta di forniture con Jules, Simone confessa di non frequentare più Lucas perché lo considera egoista. In seguito, sorprende Jules chiedendole cosa sia successo tra lei e Blue. Nel frattempo, il paziente non sopravvive. Dopo aver completato gli esami su Mulan, Amelia e Monica discutono sull’approccio al trattamento. Quando la Shepherd affronta la Beltran, Richard fa notare che la dottoressa è nota per spingersi oltre i limiti. Alla fine, Amelia trova un modo per adottare un approccio più sicuro ma altrettanto creativo, ma basterà questo basterà per avere successo?

Mentre la Bailey si prende cura di Dorian, Mika e Lucas la osservano attentamente. Invece di lasciare che Blue torni in sala operatoria prima di lui, Adams decide di abbandonare la collega con il paziente. Le condizioni di Dorian peggiorano drasticamente quando Yasuda si trova da sola con lui. Successivamente, Lucas risponde alla chiamata di Mika e si appropria del merito del lavoro di fronte alla Bailey.

Quando Levi chiede a Jo di Nico, lei si rifiuta di dirgli perché l’ex sia lì. Tutto diventa chiaro quando Levi incontra Kim e il suo compagno, Jason, che stanno per avere un figlio tramite madre surrogata.

Per evitare di incontrare Catherine, Meredith va con Teddy alla fisioterapia. La Altman prova a proteggerla ma quando viene scoperta dalla Fox, la Grey decide di rivelare tutto sulla sua ricerca segreta.

Mentre Winston comunica ad Owen che Maggie ha annullato il loro incontro e decide di togliersi l’anello di fidanzamento, Mika critica aspramente con Simone il comportamento di Lucas, decidendo così di interrompere l’amicizia con lui.

Seguendo il consiglio di Jo, Levi coltiva il suo interesse per la pediatria avvicinandosi a Monica per chiederle consiglio. Alla casa degli specializzandi, Simone bussa alla porta di Lucas per parlargli, ma scopre che ha fatto le valigie e se ne è andato.