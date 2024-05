Il paradiso delle signore 8, trama ultima puntata 3 maggio 2024

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 8 di venerdì 3 maggio 2024

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha bisogno di Marcello (Pietro Masotti) e Roberto (Filippo Scarafia) per parlare loro di una questione importante. Flora (Lucrezia Massari) ha deciso cosa fare della sua relazione con Umberto (Roberto Farnesi) e del suo futuro. Elvira (Clara Danese) e Salvatore (Emanuel Caserio) finalmente sono innamorati e felici e la venere vuole dirlo ai suoi genitori. Matilde (Chiara Baschetti) si reca al Paradiso per parlare con Vittorio ma in quel momento arriva il commissario per arrestarla. Cosa succederà nel finale?