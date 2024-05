Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 17 maggio 2024

Max inizia a captare degli strani atteggiamenti tra Vanessa e Carolin. Josie è parecchio tesa in vista dell'esame finale. La polizia decide di perquisire la sede centrale della Schwarzbach e per l'occasione Markus comprende di essere indagato per falso in bilancio. Certo che ci sia lo zampino di Christoph dietro tutto ciò, Markus lo aggredisce. Nel corso della colluttazione tra i due, però, non mancherà un tragico accadimento…