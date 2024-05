Tempesta d’amore, anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2024

Paul è sconvolto all’idea di sposare Josie nello stesso luogo in cui celebrò il suo matrimonio con Romy, che morì tragicamente. E così l’uomo inizia a temere che alla futura moglie possa accadere qualcosa di simile…

Markus denuncia Christoph per aggressione! Valentina, però, sa che l’uomo mente e chiede consiglio a Robert sul da farsi.

Carolin teme che Vanessa le spezzi nuovamente il cuore e la allontana, finendo però così per rafforzare i sentimenti della Sonnbichler nei suoi confronti…

Christoph chiede ad Alfons di occuparsi di un problema in un suo hotel in Spagna. Il concierge, però, ha una condizione…

Helene scopre che André ha un match perfetto con il suo profilo sulla app di dating. Invece che ammettere i propri sentimenti, però, lo chef ferisce la Richter, spingendola a incontrare un altro uomo…

Josie si rende conto di quanto Paul soffra all’idea che il loro matrimonio finisca in tragedia così come accaduto per quello con Romy. E così – seppur a malincuore – la ragazza propone di annullare le nozze.

Eleni intuisce che Markus ha solo simulato l’aggressione di cui accusa Christoph e lo affronta. L’uomo nega, ma si ritrova a doversi confrontare anche con Alexandra…

Max deve lasciare Bichlheim per qualche giorno, lasciando così Vanessa da sola con Carolin. La Sonnbichler è preoccupata per quanto potrebbe accadere con la sua amata…

Eleni scopre che Valentina intende rilasciare una dichiarazione alla polizia contro Markus e avvisa quest’ultimo. L’uomo, decide dunque di fermare la Saalfeld…

Vanessa cerca in ogni modo di evitare Carolin, ma capisce che la situazione è ormai fuori controllo e fa alla sua amata una proposta inaspettata…

Grazie ad un imprevisto, Paul capisce finalmente di poter sposare Josie senza timori.

André bacia Helene, ma quest’ultima crede che lo chef stia giocando coi suoi sentimenti e lo allontana. A quel punto lui si convince che la donna non ricambi il suo interesse…

Carolin crede che la proposta di Vanessa sia un errore, ma prova comunque a godersi il tempo con la sua amata…

Markus scopre che la Schwarzbach AG è indagata per falso in bilancio e si precipita a Francoforte per eliminare ogni prova. Christoph, però, è un passo avanti a lui…

Eleni accusa Valentina di aver rovinato suo padre e chiude la loro amicizia. Michael incoraggia però la giovane Saalfeld a non arrendersi…

Max osserva un momento di intimità tra Vanessa e Carolin, rimanendone confuso. Incoraggiato da Michael, il ragazzo decide di invitare la fidanzata ad una serata romantica.

La polizia perquisisce non solo gli uffici della Schwarzbach AG, ma anche le camere private di Alexandra e Markus. Fuori di sé, quest’ultimo aggredisce Christoph, ma Eleni si mette in mezzo… con conseguenze tragiche!

Josie è nervosa per via del suo imminente esame e finisce per commettere un errore…

Vanessa non riesce a sopportare la vicinanza di Max e allontana quest'ultimo. A quel punto la ragazza capisce di dover mettere fine alla situazione.