Tempesta d’amore, anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2024

Josie è entusiasta all’idea di una vita futura a Lisbona insieme a Paul, ma soffre per l’imminente separazione da Erik.

Max è sconvolto dalla scoperta della relazione tra Vanessa e Carolin e si chiude nel suo dolore. Gerry prova a consolare il fratello…

Alfons racconta a Leander la storia d’amore dei suoi genitori e gli augura di poter trovare lui stesso la donna della sua vita al Fürstenhof. Il giovane medico, però, è scettico…

Markus capisce che Alexandra si è riavvicinata a Christoph e le fa recapitare un messaggio di minacce dal carcere…

Noah Schwarzbach – secondogenito di Markus e Alexandra – arriva a Bichlheim per stare vicino alla sorella Eleni, con cui ha un rapporto molto stretto.

Robert e Leander parlano della decisione di quest’ultimo di diventare medico invece che seguire la tradizione di famiglia. Il giovane Saalfeld, però, non rivela allo zio la vera motivazione della sua scelta…

Max viene consolato dalla sua famiglia e, grazie a Michael, capisce di dover guardare avanti. E così, benché ancora innamorato di Vanessa, comunica a quest’ultima di aver accettato la loro separazione.

Josie trascorre gli ultimi momenti insieme a Shirin e si rende conto di quanto quest’ultima sia diventata indipendente in sole poche settimane.

Erik rivela a Josie l’esistenza di un antico rituale della famiglia Vogt. A sorpresa, è Leon ad aiutare l’ex fidanzata a realizzare la tradizione di famiglia.

Vanessa e Carolin possono finalmente godersi il loro amore e festeggiano con un picnic al lago. La Sonnbichler, però, è a disagio all’idea di lasciarsi andare a tenerezze con un’altra donna in pubblico…

Leander dà a Robert un consiglio medico che si rivela corretto, guadagnandosi il rispetto dello zio.

Christoph si rende conto che Alexandra non mangia più a causa del dolore. L’albergatore soffre per non poter stare vicino alla donna che ama.

Vanessa confessa a Carolin di temere il giudizio delle persone. Inizialmente la Lamprecht reagisce male, ma poi Michael le fa capire quanto la situazione sia difficile per la Sonnbichler.

André prova a riavvicinarsi ad Helene utilizzando le proprie capacità come padre di famiglia. Il tentativo, però, fallisce miseramente…

Valentina mette sempre più impegno e passione nel suo lavoro, decidendo di aiutare un’anziana signora a trovare una sistemazione adeguata. Robert è orgoglioso della figlia.

Vanessa trova la forza di vivere pubblicamente la sua relazione con Carolin. Le due donne vorrebbero proteggere Max, ma a sorpresa quest’ultimo dà loro la sua benedizione…

Al Fürstenhof viene organizzata una festa d’addio per Josie e Paul, ormai pronti per iniziare la loro vita a Lisbona!

Dopo il litigio con Helene, André capisce di doversi dichiarare e prepara il momento perfetto… Seguici su Instagram.