Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 14 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 14 maggio 2024

Paul spiega a Josie che il timore di sposarla deriva da una sorta di visione che ha avuto, in cui lei collassava tra le sue braccia mentre indossava l’abito da sposa. Kruger svela che attraverso dei programmi di fishing è riuscito a impossessarsi di documenti riservati del Gruppo Schwarzbach. Andrè corre al lago e trova Helene da sola perché Martin non è giunto sul posto e ha avvertito che non sarebbe arrivato solo quando lei era già ad attenderlo da un po’ di tempo…. Seguici su Instagram.