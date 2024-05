Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda giovedì 16 maggio 2024

Markus ha detto tutta la verità, ma ora Eleni fa fatica a perdonarlo. Kruger, ingaggiato da Christoph, fa una soffiata anonima e denuncia il falso in bilancio degli Schwarzbach, poi sequestra Markus per impedirgli di recarsi a Francoforte a cancellare eventuali prove. Paul chiede nuovamente a Josie di sposarlo e lei accetta, felice. Valentina ed Eleni fanno la pace e tornano a essere amiche. Carolin preferisce chiudere la relazione con Vanessa in quanto la ama troppo, ma, mentre lei le sta facendo un massaggio alla spalla, torna Max….