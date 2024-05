Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 27 maggio 2024 | Trama

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda lunedì 27 maggio 2024

Max ha sorpreso Vanessa e Carolin intente a baciarsi nella stanza del personale. Michael apprende da Max della relazione di Vanessa e Carolin. Erik ha approntato i documenti per l’adozione e dunque Josie sarà presto ufficialmente sua figlia. Christoph si è recato in ospedale a trovare Eleni, ma c’è un equivoco e quindi l’infermiera pensava fosse il padre della ragazza. In seguito l’uomo parla di questo equivoco con Alexandra: in fondo, vista la sua età e quella di Eleni, ci poteva stare…

L'equivoco dell'infermiera, che lo aveva scambiato per il padre di Eleni e la frase di Yvonne "chissà quanti padri non sanno di avere una figlia meravigliosa" iniziano a insospettire Christoph, il quale decide di verificare i dati anagrafici di Eleni e si accorge che è nata esattamente nove mesi dopo che lui e Alexandra non stavano più insieme.