Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 28 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda martedì 28 maggio 2024

Alexandra rivela a Christoph che Eleni in realtà è sua figlia. Christoph ne è contento e propone alla donna di ricominciare tutti e tre come una vera grande famiglia, ma Alexandra intanto viene ricattata Markus. Vanessa ha paura del giudizio di Hildegard, che però alla fine è molto comprensiva con lei. Max, dopo aver parlato con la madre, inizia a pensare che sia decisamente giunto il momento di girare pagina. Noah arriva in ospedale e qui conosce Valentina. Seguici su Instagram.