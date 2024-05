Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 31 maggio 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda venerdì 31 maggio 2024

Finalmente Vanessa e Carolin non si nascondono più e appaiono in pubblico come una normale coppia; Max ovviamente è dispiaciuto per l'accaduto, ma dice alle due di non volersi opporre alla loro storia. Josie e Paul sono in procinto di partire, salutano i colleghi e poi prendono parte alla festa a sorpresa che gli amici hanno messo su in loro onore. André, dopo aver parlato con Josie, decide di rivelare il suo amore a Helene. Leander sogna Eleni, si interessa al suo caso clinico e poi si reca nella sua stanza a parlarle. Lei apre gli occhi…