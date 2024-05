Tempesta d’amore: Carolin fa una proposta shock a Vanessa per “dividerla” con Max! | Anticipazioni italiane

Scegliere tra l’amore di una famiglia e una passione travolgente non è facile… ma si possono avere entrambi? Secondo Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß), la risposta è “sì”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna farà infatti una proposta inaspettata a Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) per evitare a quest’ultima di dover scegliere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa e Carolin cedono nuovamente alla passione

Da tutta la vita Vanessa coltiva il sogno di mettere su famiglia con l’uomo che ama. Un sogno che Max (Stefan Hartmann) è pronto ad aiutarla a realizzare. Peccato solo che nel frattempo il cuore della Sonnbichler sia stato rubato da Carolin!

Benché a parole abbia più volte ribadito a quest’ultima di voler rimanere insieme al fidanzato, Vanessa non sembra infatti riuscire a resistere all’attrazione che prova per la Lamprecht. E così la ragazza sta continuamente illudendo quest’ultima e, al contempo, ingannando Max. Come uscire da questa situazione?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin propone a Vanessa una doppia vita

Innamoratissima, Carolin sarà sempre più disperata di fronte alla consapevolezza che Vanessa non è disposta a rinunciare alla sua idea di “famiglia tradizionale” per dare una chance al loro rapporto. E sarà allora la Lamprecht avrà un’idea sconvolgente salvare il suo amore con la Sonnbichler…

Pronta a tutto pur di non perdere la donna che ama, Carolin farà a quest'ultima una proposta davvero inaspettata: se Vanessa vuole una famiglia con Max, Carolin è disposta a svolgere il ruolo di amante segreta, restando insieme a alla Sonnbichler con una relazione clandestina! Vanessa accetterà?