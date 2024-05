Tempesta d’amore, casting news: arriva NOAH, fratello di Eleni e futuro amore di… | Anticipazioni italiane

Il clan Schwarzbach sta per allargarsi! Dopo Alexandra (Daniela Kiefer), Markus (Timo Ben Schöfer) ed Eleni (Dorothée Neff), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un nuovo membro della famiglia di imprenditori… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Noah è il figlio di Alexandra e Markus

Se i Saalfeld sono fin dagli inizi della soap la famiglia “dominante” della soap in quanto fondatori e proprietari storici del Fürstenhof, da qualche mese un altro nucleo familiare sta entrando sempre più prepotentemente al centro della scena: gli Schwarzbach!

Come sappiamo, Markus e Alexandra acquistarono da Ariane (Viola Wedekind) le azioni del Fürstenhof, entrando così di diritto nella proprietà dell’hotel a cinque stelle. Poco dopo, i due coniugi sono stati raggiunti dalla figlia Eleni, primogenita nonché erede designata del loro impero finanziario.

La famiglia Schwarzbach, però, non è finita qui! Tra pochi giorni a Bichlheim farà infatti la sua comparsa Noah, secondogenito di Markus e Alexandra nonché fratello minore di Eleni. E la sua non sarà una semplice visita di cortesia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Noah contro Markus

Come prevedibile, il motivo dell’arrivo del giovane Schwarzbach al Fürstenhof sarà il grave incidente subito da Eleni. Noah partirà infatti dalla Nuova Zelanda – dove si trova al momento – per stare al capezzale dell’amata sorella ed essere di sostegno dalla madre. La sua permanenza è però destinata a prolungarsi più del previsto…

Avremo così modo di conoscere meglio il rampollo degli Schwarzbach, che si rivelerà fin da subito essere molto diverso sia dalla sorella maggiore sia, soprattutto, dal padre. Amante della natura e della libertà, Noah è infatti da sempre stato un ragazzo ribelle e ha finito per scontrarsi spesso con Markus.

A differenza di Alexandra – che ha da sempre spinto il ragazzo a seguire i propri sogni – Markus non ha mai visto di buon occhio le scelte di vita del suo unico figlio maschio, che conduce un’esistenza all’insegna di viaggi e lavoretti manuali…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news italiane: Noah troverà l’amore

Inutile dire che l’arrivo di Noah Fürstenhof riaprirà le vecchie ferite, causando non poche tensioni all’interno del clan degli Schwarzbach. La permanenza di questo personaggio a Bichlheim non sarà però solo all’insegna dei problemi familiari!

All’hotel a cinque stelle il ragazzo conoscerà infatti Valentina (Aylin Ravanyar), di cui si innamorerà perdutamente. Ma la giovane Saalfeld non sarà l’unica donna a rubargli il cuore…

Tempesta d’amore, casting news: Christopher Jan Busse interpreta Noah Schwarzbach

Il personaggio di Noah Schwarzbach verrà interpretato da Christopher Jan Busse, attore tedesco classe 1993. Molto attivo in campo televisivo, prima di prendere parte a Tempesta d’amore il giovane interprete era noto al grande pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione ad una soap opera di grande successo oltralpe: Gute Zeiten, schlechte Zeiten (letteralmente: “Tempi buoni, tempi cattivi”).

Christopher Jan Busse debutterà a Tempesta d’amore nei panni di Noah Schwarzbach nel corso della puntata 3953 ed è destinato a rimanere in scena per parecchio tempo. L’attore farà infatti parte del cast fisso della diciannovesima stagione di Sturm der Liebe. Occhi dunque puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore per questo importantissimo ingresso in scena! Seguici su Instagram.