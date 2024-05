Tempesta d’amore: Christoph vuole una famiglia con Alexandra e Eleni! Ma Markus… | Anticipazioni italiane

Una nuova, appassionante fase del triangolo incentrato su Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) sta per iniziare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna si troverà infatti ancora una volta dilaniata tra i suoi sempre crescenti sentimenti per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) ed il terrore per la vendetta del marito Markus (Timo Ben Schöfer). Questa volta, però, la posta in gioco sarà più alta di prima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra rivela a Christoph che Eleni è sua figlia

Da quando ha ritrovato Alexandra, Christoph ha subito capito di volere una vita insieme a lei. Una convinzione che nei prossimi giorni si rafforzerà ulteriormente grazie ad una scoperta incredibile: lui e la Schwarzbach hanno una figlia!

Come vi abbiamo anticipato, nei prossimi giorni nell’albergatore inizierà infatti a insinuarsi il dubbio di essere lui e non Markus il padre di Eleni (Dorothée Neff). Dubbio che diventerà sempre più concreto col passare del tempo…

E così, dopo aver invano provato a negare la verità, Alexandra non vedrà altra scelta se non confessare a Christoph l’incredibile verità: era già incinta di Eleni quando venne lasciata da Saalfeld! Una rivelazione che cambierà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Markus ricatta Alexandra dal carcere

Superato lo shock iniziale, Christoph verrà sopraffatto dalla gioia per aver scoperto di avere una figlia così meravigliosa, nonché per la conferma che lui e Alexandra si appartengono. Sarà così l’uomo dichiarerà ancora una volta alla Schwarzbach il proprio amore e le chiederà di formare una famiglia insieme a lui e Eleni!

Inutile dire che l’appello del suo amato non lascerà insensibile Alexandra, che sarà profondamente tentata dal lasciarsi andare ai propri sentimenti. Peccato solo che negli stessi istanti la donna riceverà una lettera dal carcere da parte di Markus, che le ricorderà ancora una volta di averla in pugno…

La Schwarzbach avrà la forza di ribellarsi di fronte al ricatto del marito? Seguici su Instagram.