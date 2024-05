Tempesta d’amore: Erik perde tutto al gioco d’azzardo! Ma poi… | Anticipazioni italiane

A giocare col fuoco prima o poi ci si scotta. Una lezione che Erik Vogt (Sven Waasner) non sembra aver mai imparato… Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate italiane di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik ha bisogno di denaro

Entrato in scena come un vero e proprio dark man, col passare del tempo Erik si è trasformato in un personaggio decisamente positivo, anche grazie all’influenza della figlia adottiva Josie (Lena Conzendorf). Ciononostante, l’uomo non ha mai perso il vizio di cercare sempre la via più semplice…

Sarà così che – quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo si troverà ad avere bisogno di una grossa somma di denaro – penserà bene di procurarselo con il gioco d’azzardo! Una decisione che rischierà di trasformarsi in un disastro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik gioca d’azzardo

Spinto dal bisogno di saldare le fatture del matrimonio di Josie e Paul (Sandro Kirtzel), nonché dal desiderio di far colpo su Yvonne (Tanja Lanäus) con dei regali costosi, Erik deciderà dunque di scommettere un’enorme somma su una corsa di cavalli. Peccato solo che non sarà il suo destriero ad aggiudicarsi il primo posto…

Disperato, Vogt si troverà così ancora una volta sul lastrico e inizierà a disperarsi all’idea di non poter saldare i propri debiti. Il suo sconforto, però, durerà poco! Grazie ad un evento imprevisto, infatti, l’uomo si troverà inaspettatamente tra le mani una grossa somma.

E a quel punto Erik avrà finalmente l'occasione di dimostrare di essere maturato, utilizzando il denaro in modo saggio. Vogt farà finalmente la cosa giusta oppure commetterà l'ennesimo errore?