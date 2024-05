Tempesta d’amore, inizia la 19^ stagione con Eleni e Leander: anticipazioni e trame

C’è grande attesa per l’inizio della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, finalmente giunta ai nastri di partenza anche da noi in Italia! Tra pochissimi giorni prenderà infatti il via la nuova annata della soap, incentrata su una nuova coppia di protagonisti: Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) e Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff).

Non sarà però solo la storia d’amore tra questi due personaggi l’unica storia appassionante dei prossimi mesi. Tra intrighi, passioni e momenti ad altissimo tasso drammatico, la diciannovesima stagione di Sturm der Liebe è destinata infatti a regalarci grandissimi emozioni.

Ecco dunque tutte le principali trame dell’annata numero 19 di Tempesta d’amore, presto al via in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, stagione 19: l’amore tormentato di Leander ed Eleni

Come ampiamente anticipato, al centro della scena ci saranno Eleni e Leander. Uniti da un legame magico nato durante il ricovero in ospedale della ragazza, i due diventeranno presto una coppia. Ben presto, però, il loro amore verrà messo a dura prova…

Una terribile tragedia porterà infatti alla morte di una persona importantissima per Eleni… e la colpa sarà (in apparenza) proprio di Leander! Per salvare il loro amore, i due protagonisti si troveranno così a dover lottare contro tutti… a partire da Alexandra (Daniela Kiefer)!

Sarà infatti quest’ultima la principale antagonista della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. E non sarà l’unica…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph e Alexandra contro Markus

Se da una parte ostacolerà la storia d’amore di sua figlia Eleni, dall’altra Alexandra non esiterà invece a rischiare tutto pur di seguire i propri sentimenti. Nella prossima stagione di Tempesta d’amore, la donna riuscirà infatti finalmente a vivere liberamente il suo amore per Christoph (Dieter Bach).

Markus (Timo Ben Schöfer), però, non lascerà nulla di intentato pur di ostacolare la felicità della sua ex e del rivale. E un evento drammatico lo farà riavvicinare a sorpresa proprio alla moglie, rimescolando le carte in tavola…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa divisa tra Carolin e Max (con lieto evento)

Un altro appassionante triangolo è destinato a continuare per buona parte della diciannovesima stagione di Sturm der Liebe: quello tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), Max Richter (Stefan Hartmann) e Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß).

Proprio quando sembrava che Vanessa avesse finalmente fatto la sua scelta, un evento inaspettato cambierà infatti tutto. Per ora vi anticipiamo che a casa Sonnbichler ci sarà un fiocco azzurro…

Spoiler Tempesta d’amore, nuova stagione: tutti gli amori di Valentina

Rimanendo in tema di caos sentimentale, il recordman (o meglio, recordwoman) sarà senza dubbio Valentina (Aylin Ravanyar)! Nei prossimi mesi, infatti, la giovane Saalfeld non solo riuscirà a dimenticare il suo ex Fabien (Lukas Schmidt), ma collezionerà una serie impressionante di amore… alcuni dei quali decisamente proibiti!

Vi anticipiamo infatti che la ragazza perderà la testa per niente altri che il padre del suo ex: Michael (Erich Altenkopf). Il non più giovanissimo medico, però, non sarà l’unico a farle battere il cuore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: matrimonio per Gerry e Shirin

Tra tanti triangoli, ci sarà invece chi potrà godersi un meritatissimo lieto fine. Stiamo parlando di Gerry Richter (Johannes Hut) e Shirin Ceylan (Merve Çakır), una delle coppie in assoluto più amate della soap!

Nella prossima stagione questi due personaggi riusciranno infatti a superare tutte le difficoltà e coroneranno il loro amore con un matrimonio davvero speciale!

Anticipazioni Tempesta d’amore: ingressi e uscite di scena nella nuova stagione

Come in ogni stagione, non mancheranno cambiamenti a livello di cast. Tra i numerosi nuovi volti che compariranno sui nostri teleschermi, vi anticipiamo l’ingresso di una nuova giovane cuoca – Greta Bergmann (Laura Osswald) – e di una donna di grande fascino, Nicole Alves (Dionne Wudu). Proprio quest’ultima è destinata a far girare la testa a più di un uomo, mettendo a repentaglio un’amicizia che dura da quasi vent’anni…

Chiudiamo invece con un triste addio. La diciannovesima stagione di Tempesta d'amore vedrà infatti l'uscita di scena di uno dei personaggi storici della soap: André Konopka (Joachim Lätsch). Per lui ci sarà un lieto fine? Lo scoprirete solo tra alcuni mesi…