Tempesta d’amore: Paul sogna la morte di Josie! | Anticipazioni italiane

Un’ombra sta per oscurare le ormai imminenti nozze di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf)! Ad un passo dal giorno del “grande sì”, i due protagonisti si troveranno infatti ad affrontare un terribile fantasma dal passato che metterà tutto in discussione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul e Josie cercano una location per il loro matrimonio

Dopo aver dovuto affrontare mille ostacoli, Paul e Josie sembrano essere finalmente sulla strada per il loro meritatissimo happy end: non solo hanno deciso di sposarsi, ma la ragazza ha anche ottenuto un’offerta di lavoro da sogno a Lisbona, dove il fidanzato è pronto a seguirla.

Al settimo cielo, i due innamorati si sono dunque lanciati nell’organizzazione delle loro nozze, che hanno deciso di celebrare nel castello dove – mesi fa – si giurarono amore eterno. Purtroppo, però, all’ultimo momento questa speciale location salterà, obbligando i due futuri sposi a cercarne un’altra…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul teme che Josie muoia

Determinata ad aiutare la figlia ad avere un matrimonio da sogno, Yvonne (Tanja Lanäus) si metterà dunque alla ricerca di un’alternativa, trovando un luogo apparentemente perfetto: un bellissimo prato nei pressi del Fürstenhof. Peccato solo che, quando Paul lo vedrà, ne resterà sconvolto!

Un destino beffardo ha infatti condotto Yvonne proprio nel luogo in cui Lindbergh sposò Romy (Désirée von Delft) e quest'ultima collassò per poi morire poco dopo. Sopraffatto dai ricordi di quel terribile giorno, Paul inizierà a venire tormentato dal timore che la stessa sorte possa toccare a Josie, arrivando a sognare la morte di quest'ultima! E a quel punto Lindbergh metterà tutto in discussione…