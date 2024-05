Tempesta d’amore: Vanessa e Carolin iniziano una relazione clandestina… e Max le sorprende! | Anticipazioni italiane

Da settimane Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) sta di fatto conducendo una doppia vita: ufficialmente fidanzata con Max Richter (Stefan Hartmann) ma perdutamente innamorata di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Se fino ad ora quasi nessuno si era accorto della situazione, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) commetterà un errore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa e Carolin iniziano una relazione clandestina

Quando Vanessa le ha confessato i propri sentimenti, Carolin aveva per un attimo sperato che la sua amata avesse scelto lei. Ben presto, però, è risultato evidente che la Sonnbichler non intende rinunciare tanto facilmente al suo sogno di una “famiglia tradizionale” insieme a Max…

Disperata all’idea di perdere la donna che ama, la Lamprecht è arrivata a offrirsi di ricoprire il ruolo di amante segreta. Se sul momento Vanessa aveva rifiutato, tra non molto le cose cambieranno…

Il caso vorrà infatti che Max debba partire per Amburgo, dove si fermerà alcuni giorni. E così, dopo aver inizialmente provato ad evitare in tutti i modi Carolin per non cadere in tentazione, Vanessa cambierà idea e deciderà di godersi ogni istante insieme a quest’ultima!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max vede Carolin e Vanessa insieme

Approfittando della contemporanea assenza dei Sonnbichler e di Max, le due donne avranno dunque la casa a disposizione e potranno lasciarsi andare liberamente alla reciproca attrazione. Ma non è finita qui!

Sempre più innamorate, Vanessa e Carolin trascorreranno insieme del tempo anche in pubblico, seppur facendo attenzione a non venire viste da persone conosciute. Un’esperienza che rafforzerà ulteriormente il loro sentimento, ma che sarà inevitabilmente destinata a finire…

Ben sapendo che presto la sua amata tornerà dal fidanzato, Carolin deciderà dunque di chiudere la loro avventura. Prima, però, le due donne si scambieranno delle ultime tenerezze… a cui assisterà niente altri che Max stesso!

Rientrato prima del previsto da Amburgo, il fitness trainer sorprenderà infatti la fidanzata in atteggiamenti decisamente equivoci con la Lamprecht. E a quel punto Vanessa capirà di non poter più mentire… Seguici su Instagram.