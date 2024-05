Terra amara, anticipazioni e trama puntata 31 maggio 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di venerdì 31 maggio 2024 (prima serata)

Nella penultima puntata di Terra Amara, dopo la proposta di Fikret a Zeynep, i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio. Abdulkadir, Betul e Vahap arrivano al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera in quanto in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato. L’uomo, però, riesce a fuggire e a ritornare a Cukurova dove viene scoperto da Colak, il quale minaccia di consegnarlo ai gendarmi.

A questo punto, Vahap anticipa Colak piazzando nella sua villa la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik e rivela al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo della vittima. Quando Betul giunge ad Aleppo, chiama Fusun e le fornisce il proprio numero di telefono di modo che Sermin possa contattarla, ma lei lo consegna a Zuleyha. Fikret risale all’indirizzo dei fuggiaschi e organizza una spedizione alla volta di Aleppo.

Fikret e Zuleyha sono in Siria, decisi a trovare Betul e Abdulkadir per consegnarli alla giustizia. Trovata la casa in cui abitano, riescono a catturare e a riportare in Turchia gli assassini di Hakan e Alì Rahmet. Sermin nel frattempo, per restare nella pensione dove l’ha sistemata Lutfiye, è costretta ad accetta di lavorare come netturbina. A Cukurova arrivano Fikret e Zuleyha insieme ad Abdulkadir e Betul. Seguici su Instagram.