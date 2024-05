Terra amara, anticipazioni puntata 5 maggio 2024

Anticipazioni puntata Terra amara di domenica 5 maggio 2024 (pomeriggio)

Hakan saluta Abdulkadir, pronto a lasciare Cukurova per non interferire più nella vita privata di Hakan e Zuleyha. Ma, poco prima di partire, Abdulkadir viene arrestato dalle forze dell’ordine per l’omicidio di Fekeli. Fikret viene acclamato dalla folla di Cukurova per essere riuscito a trovare le prove e i testimoni che inchiodano il mandante dell’assassino di suo zio, che finalmente è nelle mani della giustizia. Accompagnato da insulti di ogni genere da parte degli abitanti di Cukurova, Abdulkadir viene portato in prigione. Vahap non si rassegna all’idea che suo fratello venga condannato all’ergastolo e Hakan pensa a un modo per liberare il suo amico. Intanto, Sermin e Betul si rifugiano in casa di Fusun a sua insaputa. Fikret e Zeynep continuano a frequentarsi.

Rasit si presenta alla villa con un vecchio sidecar. Gaffur lo prende in giro e Rasit lo sfida. Gaffur accetta di gareggiare col pick up ma non controlla il serbatoio prima di partire e finisce la benzina, permettendo così a Rasit di vincere. Hakan va a trovare Abdulkadir in carcere e lo mette al corrente del suo piano per farlo evadere. Organizza l’evasione che ha successo e libera Abdulkadir. Zuleyha scopre che il marito le ha mentito di nuovo e lo perdona ma gli dice che sarà l’ultima volta. Bahar, per divertirsi, dice a Cevriye che Fadik e Rasit guadagnano molto più di lei. Per continuare a prenderla in giro, anche Gaffur e Uzum stanno al gioco, rincarando la dose. Sermin – che vive con Betul a casa di Fusun – si fa portare un’ingente spesa dicendo al negoziante che sarà Fusun a pagare. Seguici su Instagram.