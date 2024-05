Terra Amara anticipazioni: il finale di tutti i personaggi!

Manca sempre meno al finale di Terra Amara, che – prima di congedarsi dai telespettatori, con le nozze di Fikret Fekeli (Furkan Palali) e Zeynep Yılmaz (Ümit Beste Kargın) – svelerà cosa ne è stato di tutti i personaggi della dizi turca. Scopriamoli insieme.

Terra Amara, news: l’epilogo dei cattivi

Prima di addentrarci nella spiegazione dei finali di ciascun personaggio, è bene precisare che l’ultima puntata di Terra Amara è stata trasmessa in Turchia nel 2022, motivo per il quale le età rivelate dei vari personaggi si riferiscono a quella data di messa in onda. La voce narrante, che prenderà il sopravvento in seguito al matrimonio di Fikret Fekeli e Zeynep Yılmaz, renderà quindi partecipi i telespettatori del fatto che Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), condannato a morte per l’omicidio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), è stato ucciso in carcere durante una rissa, mentre il fratello Vahap (Ergün Metin) ha perso la vita cadendo da un tetto, mentre tentava la fuga dall’istituto psichiatrico nel quale era stato rinchiuso.

Si scoprirà poi che Betul Arcan (Ilayda Cevik) ha trascorso circa 23 anni tra le sbarre per l’assassinio di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), facendo poi perdere le sue tracce e sparendo per sempre da Cukurova, inoltre verrà chiarito che Şermin (Sibel Tascioglu) è morta a causa di un infarto, mentre puliva le scale del municipio. Finale al cimitero anche per Haşmet Çolak (Altan Gördüm), che avrà appunto esalato il suo ultimo respiro nel 1985, in carcere. Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), la nemica di Şermin, ha poi divorziato dal marito.

Terra Amara, trame: che fine fanno i personaggi minori?

Di tutt’altro genere, saranno invece gli epiloghi dei personaggi buoni della dizi turca: anche se morirà a 75 anni in una notte di piena estate, Gaffur Taskin (Bulent Polat) sarà riuscito a rifarsi una vita al fianco di Gülsüm, crescendo il piccolo Mehmet Ali come suo e facendo sì che la figlia adottiva Üzüm (Neva Pakuz) raggiungesse l’obiettivo di diventare un medico, primario tra l’altro in un ospedale di Chicago.

Rasit (Sahin Vuran) e Fadik (Polen Emre) saranno diventati invece genitori dell’ufficiale Kenan e dell’avvocatessa Feliz, così come Cevriye (Irmak Aydın) avrà sposato il ricchissimo Ivo, scoprendo soltanto in un secondo momento la natura taccagna del marito. Inoltre, Çetin Ciğerci (Aras Senol), pur portando nel cuore la sua amata Gulten (Selin Genc), sarà riuscito a rifarsi una vita con la maestra di musica Aysen, che lo avrà reso padre di una bambina, chiamata Gulten in ricordo della sua prima ed indimenticabile moglie.

Terra Amara, spoiler: il finale di Zuleyha e dei personaggi principali

Nel 2001 sarà invece venuta a mancare Lütfiye Duman (Hulya Darcan), all’età di 80 anni. Tuttavia, prima della sua dipartita, la donna sarà riuscita ad entrare per ben due volte nel congresso della Turchia, e riposerà accanto al suo grande amico Ali Rahmet Fekeli.

Fikret e Zeynep, ancora vivi nel 2022, avranno cresciuto insieme il piccolo Kerem Alì e saranno diventati genitori di Mujgan, chiamata così in ricordo della dottoressa Hekimoglu. Cresciuti senza alcun tipo di contrasto, Kerem Alì e Mujgan avranno poi reso grande la fabbrica di tessuti Fekeli.

La nonnina Azize (Serpil Tamur) sarà invece venuta a mancare nel 2011 all’età di 109, diventando una delle donne più longeve della Turchia. Nel 2022, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) avrà ormai compiuto 72 anni e, dal giorno della morte di Hakan, avrà rinunciato per sempre all’amore. Al tempo stesso avrà cresciuto Leyla Yaman, la quale, dopo aver studiato ingegneria meccanica, si sarà sposata con Mustafà a Berlino e sarà diventata madre del piccolo Demir, proprio come il suo defunto papà.

E Adnan? Il figlio di Zuleyha e Yilmaz (Ugur Gunes), ormai adulto, sarà diventato un regista, intento a girare un film proprio sulla vita della madre, che avrà intitolato Terra Amara. Una chiusura del cerchio vera e propria per la dizi, visto che Adnan sarà la voce narrante che svelerà i finali di tutti i personaggi della soap! Seguici su Instagram.