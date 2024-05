Un posto al sole 7 maggio 2024, trama puntata: Eugenio convince Lucia, scatterà una trappola

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda martedì 7 maggio 2024

Silvia ormai pensa che Michele non desideri un futuro insieme a lei, ciò mentre Giancarlo prosegue felicemente l'organizzazione del matrimonio; il programma di Micaela e Michele avrà la capacità di far uscire tutti allo scoperto. Rosa trova il sostegno di padre Antoine. Eugenio, ormai certo che sia necessario indagare su una talpa interna e su quanto accaduto a Diana, riesce a convincere in tal senso Lucia Cimmino. Damiano intanto avvisa Nunzio della trappola che i due magistrati vogliono tendere ai loro nemici…