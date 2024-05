Un posto al sole, anticipazioni 23 maggio 2024: Ferri senza pietà, Raffaele avvilito!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 23 maggio 2024

Viene indetta a Palazzo Palladini una riunione straordinaria di condominio per decidere su una questione delicata che riguarda Raffaele Giordano (Patrizio Rispo); quest'ultimo ormai appare sempre più avvilito, mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è imperterrito e prosegue la sua strategia per fare pressing su Raffaele e Diego (Francesco Vitiello). Nunzio (Vladimir Randazzo) capisce che la ripresa di Diana (Sara Zanier) è più lenta e difficile di quanto immaginasse. Riccardo (Mauro Racanati) non riesce ancora a superare il risentimento verso Rossella. Guido sembra sempre più invaghito di Claudia (Giada Desideri).