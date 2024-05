Un posto al sole, anticipazioni 9 maggio 2024: Rossella sequestrata dalla talpa!

Anticipazioni episodio di Un posto al sole in onda giovedì 9 maggio 2024

Dopo aver sparato a Damiano (Luigi Miele), l'ispettrice Anselmi (Carmen Annibale) fugge facendosi scudo anche di Rossella (Giorgia Gianetiempo); tutto ciò, dunque, vedrà coinvolti anche Nunzio (Vladimir Randazzo) e Riccardo (Mauro Racanati) che si troveranno a dover collaborare per salvare la loro amata. Non sapendo ancora se lanciarsi o meno nel progetto del parco archeologico per l'infanzia, Manuela (Gina Amarante) attende rassicurazioni da Niko (Luca Turco), che però al momento ha altre distrazioni. Claudia (Giada Desideri) torna in un luogo speciale a cui è legata da tanti ricordi. Mariella (Antonella Prisco) prova sempre più fastidio per la presenza di Claudia nella vita di Guido (Germano Bellavia)…