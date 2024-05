Un posto al sole, anticipazioni dal 27 al 31 maggio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 a venerdì 31 maggio 2024

Scoperte le intenzioni della sua ex compagna, Alberto ha un duro scontro con Niko mentre Clara, appreso da Rosa quanto accaduto, decide di affrontare la situazione. L’argomento della trasmissione di Michele e Micaela crea ansie e aspettative in Silvia e Samuel, che affronteranno, ognuno a modo proprio, i rispettivi partner, per chiarirsi.

Roberto decide di fare causa al condominio per aver votato contro il licenziamento di Raffaele. Quest’ultimo, appresa la notizia, reagisce in modo molto negativo e, per non pesare sugli abitanti del palazzo, potrebbe prendere una radicale decisione. Alberto è fuori di sé per la notizia ricevuta e minaccia Clara..

Raffaele sembra deciso a lasciare il lavoro, Roberto continua a mettere pressione a Diego, ormai prossimo a tradire la fiducia di Ida. Determinato a motivare Diana nel suo difficile recupero, Nunzio cercherà un’alleata in Rossella. Claudia e Guido sono sempre più vicini, Bice alimenta la gelosia di Mariella e la esorta a prendere delle contromisure.

Delusa dal cambio di atteggiamento di Diego, Ida dovrà prendere una decisione sul suo futuro mentre Raffaele intuisce che qualcosa tra i due si è incrinato. Deciso a risollevarle il morale e farle prendere una boccata d’aria. Nunzio organizzerà una sorpresa per Diana mentre Mariella, preoccupata del rapporto tra Guido e Claudia, sembra sempre più suggestionata dalle proiezioni nefaste di Bice sul suo matrimonio.

Diego, determinato ad aiutare Ida a portare avanti la sua battaglia per riavere suo figlio, decide di compiere una mossa inaspettata.. Complice una giornata al mare, cresce la sintonia tra Nunzio e Diana. Rossella, intanto, tradisce un pizzico di gelosia nel vedere Riccardo insieme alla sua ex moglie. Mariella si sforza di mettere da parte la sua gelosia nei confronti di Guido, ma Claudia si "avvicinerà" sempre più.