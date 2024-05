Un posto al sole anticipazioni: Roberto Ferri fa perdere il lavoro a Raffaele? E Diego che farà?

A partire da questa sera, una nuova storia terrà compagnia ai telespettatori di Un posto al sole. E si tratta di una trama alquanto drammatica per le ripercussioni che avrà soprattutto su un grande protagonista della soap: Raffaele Giordano (Patrizio Rispo).

Comincerà tutto da un aspro litigio tra lo stesso Raffaele e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), litigio che vedrà l’imprenditore cadere rovinosamente a terra. L’uomo si farà male al polso e vorrà vendetta nei confronti del portiere di Palazzo Palladini.

In tanti cercheranno di far “dimenticare” a Ferri l’accaduto ma lui non vorrà sentire ragioni e in tutto questo verrà coinvolto anche il condominio, che dovrà intervenire con una riunione urgente in cui gli abitanti del Palazzo dovranno scegliere da che parte stare: la questione in ballo è il licenziamento del portiere!

A questo punto è abbastanza chiaro che Roberto starà utilizzando questo escamotage anche come strategia verso Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska), che avevano iniziato a mettere a punto una battaglia legale per riavere il piccolo Tommaso.

Comunque sia, occhio perché in questa vicenda ci sarà presto una vera e propria escalation, con Roberto che procederà legalmente contro il condominio per aver bloccato il licenziamento di Raffaele. Ma proprio quest’ultimo cadrà in una grande malinconia e penserà seriamente di essere lui a lasciare il lavoro, visto come sono andate le cose…

Intanto, sempre Ferri approfitterà della situazione per fare ulteriori pressioni su Diego. E in effetti il ragazzo inizialmente sembrerà tentennare nel suo appoggio incondizionato a Ida, la quale ovviamente si sentirà tradita e ci resterà male. Tra i due tirerà brutta aria? In realtà pare che Diego farà una mossa inattesa, di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.