Un posto al sole anticipazioni: Clara e Eduardo, il (contrastato) matrimonio. Ecco quando

Negli attuali episodi di Un posto al sole è in atto una guerra senza esclusione di colpi da parte di Alberto Palladini (Maurizio Aiello) per impedire che il piccolo Federico segua Clara (Imma Pirone) e Eduardo (Fiorenzo Madonna) nel programma di protezione dei testimoni. In tale programma, infatti, è previsto che la Curcio e il suo “fidanzato redento” entrino subito dopo il matrimonio.

Alberto sta facendo insomma il diavolo a quattro per contrastare uno sposalizio che gli porterebbe via il figlio, anche se – a detta di Niko (Luca Turco) – non può fare più di tanto per fermare il corso del destino. E infatti pare proprio che l’uomo non riuscirà a sabotare i propositi nuziali della sua ex.

Un recente servizio del sito web di Vanity Fair ha chiarito che al matrimonio in qualche modo si arriverà e che, accanto agli sposi, saranno presenti in qualità di testimoni Damiano (Luigi Miele), Rosa (Daniela Ioia) e Marika (Laura Pagliara). Ma, ve lo anticipiamo, Alberto rappresenterà sino alla fine una scheggia impazzita…

Comunque sia, la puntata nuziale sarà quella del 14 giugno e a quel punto capiremo tutti i dettagli. Peraltro, il matrimonio non è l’unico punto interessante di questa storyline: lo scorrere delle puntate ci farà capire infatti se l’arco narrativo della vicenda si chiuderà completamente o se qualcos’altro potrebbe ancora succedere. Seguici su Instagram.