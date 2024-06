Beautiful, anticipazioni 23 giugno 2024: Hollis attratto da Brooke Logan?

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di domenica 23 giugno 2024

Thomas (Matthew Atkinson) non gradisce che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) eserciti potere di controllo sul suo diritto di vedere Douglas (Henry Joseph Samiri). La sorella ribatte che non può fare come vuole: le sue azioni hanno creato questa situazione e ora lei ha il compito di proteggere il benessere di Douglas. A Il Giardino, Taylor (Krista Allen) sospetta che Brooke (Katherine Kelly Lang) abbia attirato l'attenzione del giovane cameriere Paul Hollister (Hollis W. Chambers), detto "Hollis"…