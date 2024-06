Beautiful, anticipazioni e trama 3 giugno 2024: Steffy difende Taylor

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 3 giugno 2024

Katie è furiosa con Taylor: avrebbe potuto uccidere il padre di suo figlio. La psichiatra prova a spiegare il colpo di testa di quella notte, un gesto spaventoso che non aveva pianificato. Steffy difende la madre, sostenendo che troveranno comunque un modo per neutralizzare Sheila. Quest’ultima, intanto, rimarca a Bill la colpa di Taylor e si dice contenta che la donna abbia ceduto ai suoi lati più oscuri, perché questo dimostra che la stessa Sheila non è un mostro, ma come tutti gli altri. Intanto Deacon ascolta Brooke e Hope chiedersi che tipo di uomo potrebbe mai innamorarsi di Sheila, inconsapevoli che proprio lui l’ha nascosta per mesi… Seguici su Instagram.