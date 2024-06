Beautiful, anticipazioni americane: TOM (Clint Howard) sa troppe cose, che fine farà?

Nelle puntate americane di Beautiful, a partire dalla primavera, l’attore Clint Howard interpreta in modo ricorrente il personaggio del senzatetto Tom, che ha avuto un ruolo chiave nel far ritrovare a Deacon Sharpe e John Finnegan una Sheila Carter allo stremo dopo settimane trascorse in prigionia in un edificio abbandonato.

Ricordate? La donna era creduta morta dopo essere stata pugnalata da Steffy Forrester Finnegan, che si era dovuta difendere dall’aggressione da parte della Carter quando quest’ultima aveva fatto irruzione nella sua casa. In realtà quella non era Sheila, ma la sua vecchia complice Sugar: la donna, in origine Janet Webber, era una guardia carceraria che in passato aveva aiutato Sheila a fuggire di prigione e ad organizzare il rapimento di Ridge Forrester in Sud America, allo scopo di estorcere denaro a Massimo Marone. Anni dopo, a Febbre D’Amore, era stato rivelato che Sheila aveva ingannato l’alleata, facendola sottoporre ad un intervento chirurgico che l’aveva resa una sua perfetta sosia: a quel punto l’aveva fatta arrestare al suo posto, così da poter pensare liberamente ad un nuovo piano di vendetta contro Lauren Fenmore.

Ora, a decenni di distanza, Sugar era stata rilasciata di prigione e aveva minacciato Sheila tramite email rancorose, riuscendo evidentemente ad attirarla in una trappola, rapirla e provare ad uccidere Steffy così da far ricadere poi la colpa sulla Carter. Peccato che, invece, sia stata lei ad uscirne morta!

Ebbene, la testimonianza di Tom ha permesso a Deacon di localizzare Sheila e trarla in salvo. Come vi abbiamo poi riportato, i due si sono poi sposati, coronando il loro sogno d’amore. Ora Sheila spera di avere una chance con Finn, convinto che lei sia davvero cambiata. L’unico ostacolo è Steffy: lo stesso medico ha affermato che tiene le distanze dalla madre naturale solo perché la moglie è avversa all’idea.

Per questo, Sheila ha accolto con entusiasmo l’informazione che Hope Logan nutrirebbe dei sentimenti per Finn, notizia che ha appreso origliando una conversazione tra Brooke e Deacon (in cui la Logan informava l’uomo della “peccaminosa” situazione della figlia).

Sheila, oltre a Steffy, potrebbe avere un altro problema: Tom, appunto. L’uomo, infatti, si è potuto ora informare sul passato criminale della Carter e ha avvertito Deacon di non fidarsi della moglie, ritenendo improbabile sia davvero cambiata. L’uomo, infatti, è ora riconoscente a Deacon che, per ringraziarlo dell’aiuto, lo ha assunto a Il Giardino, togliendolo dalla strada. Sheila ha potuto ascoltare gli avvertimenti del collega cameriere, avvertendolo di non esserle nemico.

Questa, però, non è l’unica novità per Tom, il quale ha un qualche legame con un altro personaggio della soap: Poppy Nozawa. In occasione di un pranzo della sorella di Li Finnegan con Bill Spencer, Tom l’ha evidentemente riconosciuta e anche la donna, dal canto suo, sembra aver accolto con preoccupazione l’inaspettato incontro.

Gli spoiler anticipano che Tom potrebbe essere una spina del fianco per Poppy, in quanto parte di un passato che la donna vorrebbe lasciare sepolto e che probabilmente metterebbe a rischio la sua nuova vita con Bill. In particolare, Poppy sarà messa in agitazione quando Tom si presenterà alla soglia di casa Spencer consegnando una pizza a domicilio da Il Giardino.

A quel punto, probabilmente, si scoprirà di più su cosa lega i due e chissà che non sia legato ad una reale paternità di Luna Nozawa, che forse… non è davvero figlia di Bill? Intanto, Tom uscirà vivo da queste due situazioni oppure una tra Sheila e Poppy lo metterà presto a tacere per sempre?