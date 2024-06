Beautiful vola a Montecarlo: cosa succederà stavolta? | Anticipazioni americane

Nuova estate per Beautiful e nuova trasferta a Montecarlo per la soap che, immancabilmente in nomination al Television Festival, ne approfitta per girare qualche scena negli scenari del Principato di Monaco. L’anno scorso, in realtà, l’appuntamento era saltato per lasciare spazio alle riprese a Roma, ma la produzione non aveva comunque disertato la kermesse spedendo in rappresentanza Sean Kanan (Deacon Sharpe) e Kimberlin Brown (Sheila Carter Sharpe). Questi ultimi, non essendo coinvolti negli episodi girati in Italia, avevano presenziato al festival monegasco.

Quest’anno, invece, si torna a sfruttare l’evento per realizzare alcune puntate speciali che, negli USA, andranno in onda a partire dal 31 luglio. Per assistere a questi episodi in Italia, ricordiamo, ad oggi dovremo attendere circa quattordici mesi.

Stando agli spoiler, saranno della partita Ridge Forrester, Brooke Logan e Steffy Forrester Finnegan. In realtà, sul sito ufficiale del Television Festival, al momento risultano accreditate soltanto le presenze di Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang, per cui non è da escludere che Jacqueline MacInnes Wood possa aver partecipato solo alle parti realizzate sul set al chiuso di Los Angeles. Nella lista dei vip attesi all’evento, curiosamente, è elencato anche il nome di Jennifer Gareis (Donna Forrester), sebbene, per ora, il suo personaggio non venga menzionato nelle anticipazioni.

A spingere i Forrester a Montecarlo saranno gli affari: la cittadina costiera farà da cornice al rilancio della Brooke’s Bedrooms in quanto la Logan tornerà ad essere il volto della lingerie della Forrester Creations, ciò per volontà del compagno Ridge. Nonostante Brooke, infatti, abbia ad oggi declinato la proposta di sostituirlo come amministratore delegato al fianco di Steffy, Ridge intende comunque puntare su di lei, ritenendola ancora un forte asset per la casa di moda, immeritatamente e da troppi anni confinata ad un ruolo defilato.

Sebbene la Logan, inizialmente, abbia pensato di essere ormai troppo anziana per fare da testimonial del settore intimo, Ridge ritiene che la sua bellezza sia senza età e che potrebbe ripetere il successo dei decenni passati. Steffy non coglierà con entusiasmo la mossa del padre, non desiderando dividere gli affari di famiglia con Brooke, ma si piegherà in nome del bene della casa di moda.

Anche questa volta non aspettatevi riferimenti all’assetto della proprietà della Forrester Creations: Steffy ha più quote del suo papà, ma non sarà necessario per Ridge dover chiedere il supporto di un altro azionista di maggioranza relativa quale suo padre Eric Forrester. Da anni nelle storyline business questi dettagli vengono volutamente ignorati e anche la nuova vicenda non farà eccezione…

Negli episodi che verranno trasmessi in America il 30 e 31 luglio, l’attore Tom Arnold interpreterà il capitano Deuce Stevens, il pilota che porterà i Forrester nel Principato. Interprete e autore televisivo, il comico è noto soprattutto per la sitcom “Pappa e Ciccia”, di cui era sceneggiatore (oltre che interprete in un ruolo minore).

Difficile pensare che la parentesi monegasca regalerà solo una sfilata o qualche servizio fotografico: sicuramente accadrà dell'altro che gli spoiler riveleranno nel corso di queste prime settimane d'estate…