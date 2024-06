Davos: cast e trama della nuova miniserie di Canale 5 | Fiction

Stasera, mercoledì 19 giugno 2024, su Canale 5 arriva Davos, un’intensa spy story in tre episodi che vede protagonista Dominique Devenport, giovane e talentuosa attrice svizzero-statunitense nota al pubblico anche per il ruolo della ribelle Sissi nella serie evento, la cui terza stagione è stata trasmessa di recente dall’ammiraglia Mediaset. Questa volta, Devenport interpreta Johanna Gabathuler, un’infermiera coinvolta in una complessa rete di segreti e spionaggi durante la Prima Guerra Mondiale.

La serie si svolge nella città di Davos nell’anno 1917, durante la Prima Guerra Mondiale. Johanna Gabathuler, un’infermiera reduce dal fronte di Verdun, torna a casa incinta di un soldato tedesco deceduto in battaglia e partorisce una bambina di nome Elli. Tuttavia la sua famiglia, proprietaria della casa di cura Cronwald, non accoglie bene la notizia. Il padre di Johanna, Peter (interpretato da Hanspeter Müller-Drossaart), considera la situazione un disonore e la costringe a separarsi dalla figlia e ad accettare di fidanzarsi con il Gran Consigliere Thanner Grossrat (Sven Schelker), al fine di salvare la struttura dalle difficoltà economiche.

In uno stato di disperazione, Johanna trova sostegno nella Contessa Ilse von Hausner (Jeanette Hain), ospite del Cronwald, che le offre un patto: la aiuterà a ritrovare Elli a patto che accetti di diventare una spia per conto dei tedeschi. Johanna accetta e inizia così una doppia vita all’interno del Cronwald, dove tra le sue conoscenze c’è anche il medico Carl Mangold (David Kross), di cui si innamora.

Il cast, diretto dal trio di registi Jan-Eric Mack, Anca Miruna Lăzărescu e Christian Theede, vede spiccare Dominique Devenport nel ruolo della protagonista Johanna Gabathuler, un’infermiera che accetta di diventare spia. Accanto a lei troviamo David Kross nel ruolo del medico Carl Mangold, Jeanette Hain nei panni della Contessa Ilse von Hausner, Hanspeter Müller-Drossaart come Peter Gabathuler, il padre di Johanna, e Sven Schelker nel ruolo del Gran Consigliere e promesso sposo di Johanna, Thanner Grossrat.

Completano il cast Anna Schinz (Mathilde Gabathuler, sorella di Johanna), Welket Bungué (Zaire), Sunnyi Melles (Olga Belova), Stipe Erceg (Franz), Max Herbrechter (Ole zu Esteburg), Cornelius Obonya (Generale Taylor), Ruben Brinkman (Van de Velde), Caspar Kaeser (Jovin Caduff), Lola Klamroth (Hedwig zu Mehlitz), Božidar Kocevski (Wladimir Iljitsch Lenin), Ivan Shvedoff (Dottor Alexander Parvus), Thomas Prenn (Georg Kohlmann), Charlotte Schwab (Gertrud Donatsch), Pierre Siegenthaler (Prof. Tschudi) e Anna Holmes (Helen Taylor).

"Davos 1917" è la più grande co-produzione Svizzera-Germania fino ad oggi, ideata da Adrian Illien, Thomas Hess e Michael Sauter, che hanno anche scritto la sceneggiatura insieme a Julia Penner. La serie è stata progettata per svilupparsi su più stagioni, ma al momento non sono stati ancora annunciati i dettagli riguardanti l'inizio delle riprese per il secondo capitolo.