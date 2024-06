Endless love, anticipazioni 18 giugno 2024: Nihan e Kemal nascosti, ma Emir…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 18 giugno 2024

Nihan e Kemal sono tra i boschi, nel nascondiglio lontano da Emir. Quest'ultimo intanto minaccia di fare del male a suo suocero Onder, se non gli svela ciò che c'è scritto nella lettera lasciata da Ozan e Zeynep. L'uomo non intende collaborare, mentre Vildan – pur di proteggere il marito – decide di confessare a Emir che il figlio vuole costituirsi e dire tutto su quanto accaduto durante quella maledetta notte. Emir, certo che Yasemin sia in contatto con Nihan, minaccia la ragazza e la ordina di riferire all'amica di tornare a casa…