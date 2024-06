Endless love, anticipazioni 25 giugno 2024: Nihan rivela a Leyla la verità ma…

Anticipazioni e trama puntata Endless love di martedì 25 giugno 2024

Asu viene a sapere da Emir che Kemal è rientrato in città e si infuria con Tufan; quest’ultimo rivela allora le vere cause che hanno motivato tutte le sue iniziative. Kemal e Nihan stanno male per il fatto di non potersi vedere: Kemal nello specifico pensa che Nihan sia stata costretta a non fuggire e decide di indagare. Nihan rivela solo a Leyla la verità ma, per salvare la vita del suo amato, le impedisce di riferire qualcosa a Kemal… Seguici su Instagram.