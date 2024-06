Endless love, anticipazioni dal 23 al 28 giugno 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da domenica 23 a venerdì 28 giugno 2024

Ozan e Zeynep comunicano a Zehir la loro decisione di tornare a casa da Emir, dopo avergli chiesto perdono. Zehir riferisce tutto a Kemal, il quale teme che ci sia lo zampino di Emir. Nihan informa suo padre che è tornata a casa e che l’accoltellamento di Leyla non è stato un incidente; perciò Onder deduce che sia stata opera di Emir, e Nihan gli chiede di far sì che nessuno sospetti di suo marito. Kemal, dopo aver trovato la camera da letto di casa sua sporca di sangue, viene a sapere da Onder che Leyla è stata accoltellata e si reca subito in ospedale, dove condivide con i due il suo sospetto circa il coinvolgimento di Emir. Nel frattempo, se Galip non rinuncia all’acquisto della casa di Leyla, Onder minaccia di rivelare che sua moglie è ancora viva. Galip si tira indietro e Leyla ottiene la casa. L’episodio si chiude con Kemal, armato di pistola, che si intrufola a casa di Emir, pronto a regolare i conti una volta per tutte.

Kemal sfida Emir ad una “roulette turca”: dovranno spararsi a vicenda finché uno dei due non colpisce l’avversario. In questo modo nessuno dei due uscirà vittorioso, uno morirà e l’altro finirà in galera, ma Nihan finalmente sarà libera. Salih però intuisce le intenzioni di Kemal e avverte Zeynep del rischio che il duello porti ad un esito mortale. La ragazza avverte Nihan, che interviene separando i due contendenti e dichiarando a Kemal di voler diventare a tutti gli effetti la moglie di Emir. Kemal, frustrato, torna a casa: non crede minimamente alle parole di Nihan e incarica Zehir di indagare sull’aggressione a Leyla. Zeynep ricorda ad Emir l’aiuto che gli ha dato per favorire il ritorno di Nihan, ma l’uomo lungi dal mostrare gratitudine minaccia di venire meno alla promessa di non fare del male al bambino, e sottolinea che mai, per nessun motivo, riconoscerà un figlio che non sia di Nihan. Leyla, convalescente, torna dall’ospedale nella sua casa finalmente ritrovata.

Il rapporto tra Vildan e Zeynep non migliora e le due continuano a provocarsi a vicenda senza esclusione di colpi. Ozan, che non sopporta più di vedere la madre e la moglie litigare e soffrire, interviene in difesa di Zeynep e convince la madre a compiere un gesto importante per avvicinarsi alla nuora. La donna si reca allora dai consuoceri, Huseyin e Fehime, per annunciare il fatto che stanno per diventare nonni e per invitarli a cena a casa sua, assieme ai futuri genitori. La famiglia di Zeynep, però, non ha dimenticato i torti subiti da Vildan e non ha intenzione di fare finta di nulla.

Asu apprende da Emir che Kemal è tornato in città e si arrabbia con Tufan perché evidentemente l’uomo non ha seguito le sue indicazioni ed ha incastrato il suo amato. Tufan rivela allora le vere ragioni che hanno motivato tutte le sue azioni. Kemal e Nihan soffrono enormemente per la lontananza, ma non possono stare insieme. Kemal è convinto che Nihan sia stata in qualche modo costretta a rinunciare alla sua fuga e decide di indagare. Nihan confessa solo a Leyla la verità ma, per salvare la vita del suo amato, le impedisce di dire qualcosa a Kemal.

Onder e Galip si contendono le attenzioni di Leyla. Kemal si ostina a voler provare che l’aggressione a Leyla è stata ordinata da Emir, ma si trova davanti all’ennesimo vicolo cieco. Fehime continua i preparativi per la cena con la quale le famiglie riunite di Zeynep e Ozan festeggeranno la gravidanza della ragazza. Decide di invitare alla cena anche Asu e Leyla. Vildan non ne fa parola con Emir, ma l’uomo viene informato da Asu. Si presenta quindi a sorpresa a casa di Fehime e Huseyin, trascinando con sé Nihan. La serata è teatro di numerose tensioni. Fehime dichiara la sua speranza di vedere Asu e Kemal presto sposi scatenando la gelosia di Nihan, che continua a fingere maldestramente di volersi riavvicinare a suo marito.

Tufan cerca di contattare Asu, ma la donna ignora la sua telefonata. Kemal decide di seguire Nihan ed Emir per avere conferma della sua sensazione che Nihan stia mentendo. Asu avverte ancora una volta Emir, il quale ricatta con rinnovata pericolosità Nihan; esige che la donna interpreti in modo convincente e completo il ruolo di moglie. Quando Emir e Nihan entrano in camera dell’uomo, trovano lì Zeynep. Anche Kemal, che si era appostato per spiare i movimenti di Emir e Nihan, osserva incredulo Zeynep nella camera del suo acerrimo nemico.

Nihan sorprende Zeynep in camera di Emir. L'uomo, per sviare i suoi sospetti, le fa credere che Zeynep sia entrata in camera per recuperare la pistola di Kemal. Zeynep sta al gioco, e poi sfrutta la stessa scusa per Kemal, che mentre spiava la camera di Emir dal giardino l'aveva vista entrare e si era allarmato. Emir costringe sua moglie a passare la notte con lui ma Nihan la passa in bianco, vestita e seduta sul divano. Il mattino dopo esce per andare a correre, e al ritorno decide di andare da Emir per chiedergli di restituire la pistola di Kemal, e per la seconda volta trova Zeynep in camera.