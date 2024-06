Endless Love, anticipazioni e trama 16 giugno 2024: Nihan e Kemal in un luogo segreto

Anticipazioni puntata Endless love di domenica 16 giugno 2024

Kemal ha un piano in mente ma prima deve sistemare delle cose, soprattutto il fatto che Tarik e Zeynep facciano pace. Nihan, dopo essere caduta dal balcone dell’albergo, si trova in ospedale. La stampa dice che ha tentato di togliersi la vita, ma lei non dice nulla per non dare adito ai pettegolezzi. Emir contatta il direttore del giornale che ha pubblicato gli articoli scandalistici e smentisce tutto!

Emir e Kemal si affrontano in miniera, ma Emir a un certo punto ì estrae una pistola. Kemal reagisce e una frana travolge Emir, che paradossalmente verrà salvato proprio da Kemal. Una settimana dopo Nihan viene dimessa dall’ospedale: con un escamotage, Leyla separa Nihan da Emir e porta la nipote sull’eliporto, dove un elicottero e Kemal la attendono per una fuga verso la libertà. Ma Emir intuisce ciò che sta per succedere e mette in campo tutti i suoi uomini…

Vildan, pur di smascherare Zeynep, ha chiamato degli infermieri a fare un prelievo, in modo da dimostrare a Ozan che Zeynep non è incinta. Nihan, in fuga con Kemal, è contenta ma al tempo stesso è preoccupata, soprattutto per Ozan; comunque sia, Kemal ha convinto Ozan a fare un gesto che libererà tutti dalla schiavitù di Emir.

Nihan e Kemal si rifugiano in un luogo segreto dove poter essere felici insieme. Emir è intanto alle prese con degli ispettori dell’Antitrust mandati da Kemal per rallentare il più possibile il suo tentativo di inseguimento. Asu scopre dallo zio Hakki che Kemal e Nihan sono scappati e giura vendetta contro Emir. Pure Onder e Vildan vengono a scoprire della fuga di entrambi i loro figli da una lettera inviata da Ozan. Vildan vorrebbe svelare ad Emir il contenuto della lettera, ma suo marito la convince a non farlo. Seguici su Instagram.