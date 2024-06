Endless Love anticipazioni: sorpresa, Emir di nuovo a letto con…

La seconda stagione di Endless Love partirà da una certezza: nonostante il sospetto suicidio del marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut), Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) continuerà ad essere ossessionata da Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu). Proprio per questo, continuerà ad essere un burattino nelle mani dell’imprenditore, anche se a sua volta starà nascondendo qualcosa di molto grave…

Endless Love, news: Zeynep scopre che Kemal sta investigando sulla morte di Ozan

Nei primi episodi della seconda stagione, ambientati circa un anno dopo la morte di Ozan, i telespettatori ritroveranno infatti Zeynep al servizio di Emir. Quest’ultimo rapirà infatti la piccola Deniz (Arven Beren), la figlia che la moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagul) ha avuto da Kemal Soydere (Burak Ozcivi), e l’affiderà proprio alle cuore di Zeynep.

Quando Emir riuscirà nel suo intento, ossia costringere Nihan a ritornare a vivere con lui dopo un anno passato a Londra, Zeynep dovrà rassegnarsi all’idea di essere stata usata per l’ennesima volta dall’imprenditore per i suoi scopi. In realtà la situazione cambierà quando la ragazza scoprirà, proprio al compleanno di Emir, che Kemal sta indagando sulla triste fine di Ozan, sospettando tra l’altro che il ragazzo sia stato ucciso dopo essere stato avvelenato in carcere.

Endless Love, trame: di cosa ha paura Zeynep?

Eh sì: se avete letto i nostri precedenti post a riguardo, sapete che Ozan verrà arrestato per l’omicidio della prostituta Linda. In carcere, tramite un plico anonimo, gli verranno dunque recapitate delle fotografie di alcuni baci tra Emir e Zeynep. In preda alla collera per il tradimento subito e ormai appurato, Sezin si metterà dunque in contatto telefonico con la moglie, giurandole vendetta, ma verrà colto da un malore e trasportato in ospedale in seguito ad una presunta intossicazione alimentare.

Nel giro di poche ore, Ozan verrà poi ritrovato senza vita, impiccato, nella sua camera d’ospedale e tutto lascerà pensare che si sia tolto la vita. Tuttavia, grazie alle sue personali investigazioni avviate con Zehir (Uğur Aslan), Kemal finirà per scoprire che Ozan è stato avvelenato da un suo compagno di cella. Un’informazione che Zeynep carpirà per caso, origliando la conversazione telefonica del fratello con Zehir, e che la farà spaventare tantissimo. Ma per quale motivo?

Endless Love, spoiler: Zeynep di nuovo a letto con Emir

Un flashback ricostruirà che Zeynep è stata l’ultima persona che Ozan ha visto prima di togliersi apparentemente la vita. Spaventata, anche se non si capirà bene la ragione, la Soydere si metterà in contatto con Emir e gli darà appuntamento in una camera d’albergo per svelargli a che punto sono le investigazioni di Kemal.

L’atmosfera si surriscalderà nel giro di qualche secondo e i due finiranno per l’ennesima volta a letto insieme. Comunque sia, lo strano comportamento di Zeynep insospettirà anche Emir, che a riguardo dovrà fare una scomoda confessione a Nihan, ciò per evitare rappresaglie da parte di Kemal che potrebbero compromettere la sua precaria situazione con la moglie. Di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.