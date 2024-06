Endless Love anticipazioni: Kemal scopre che Ozan è stato assassinato

Nessun omicidio resta impunito nelle dizi turche. Sarà questa la storyline principale che alimenterà le primissime puntate italiane della seconda stagione di Endless Love, in onda su Canale 5 tra qualche settimana. Grazie alle investigazioni portate avanti con l’aiuto del fidato Zehir (Uğur Aslan), Kemal Soydere (Burak Özçivit) avrà modo di scoprire che il cognato Ozan Sezin (Barış Alpaykut) non si è tolto la vita come tutti quanti pensano. Scopriamo dunque insieme come si arriverà a questa clamorosa rivelazione…

Endless Love, news: Kemal rapisce una guardia carceraria

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Kemal trascorrerà un intero anno in prigione dopo aver sparato al nemico Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), che riuscirà a cavarsela. Durante la sua detenzione in prigione, Soydere verrà vessato in continuazione da una guardia del carcere, pagata da Galip Kozcuoğlu (Burak Sergen), che non esiterà a trovare qualsiasi tipo di scusa per picchiarlo e rinchiuderlo in una cella di sicurezza.

Una volta che tornerà a piede libero, Kemal ripagherà dunque quella guardia con la sua stessa moneta: lo rapirà e lo rinchiuderà in una cella artificiale che lui stesso avrà costruito, promettendogli che resterà lì per un anno intero. Una minaccia che però non si realizzerà: dopo pochi giorni, Kemal deciderà infatti di liberare l’uomo, convinto che si metterà presto in contatto con Emir. E così avverrà…

Endless Love, trame: la registrazione telefonica di Ozan

Seguendo per filo e per segno le tracce del poliziotto corrotto, alla fine Zehir riuscirà ad entrare in possesso di una registrazione telefonica di Ozan che passerà immediatamente a Kemal. Nella stessa, si sentirà il giovane Sezin al telefono con la moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Si tratterà di una conversazione chiave poiché, proprio in quegli attimi, Ozan aveva appena scoperto, tramite delle foto arrivategli in cella, che Zeynep l’aveva davvero tradito con il cognato Emir.

In preda alla collera, Ozan non aveva quindi perso tempo a spiattellare via telefono la verità a Zeynep, annunciandole che si sarebbe vendicato con lei ed Emir per tutto il male che gli avevano fatto. Una volta ascoltata la registrazione, Kemal capirà quindi che Ozan non si può essere impiccato pochi minuti dopo in ospedale, dove era stato portato per una presunta intossicazione alimentare…

Endless Love, spoiler: che cosa nasconde Zeynep?

Occhio quindi ai successivi passi di questa complicatissima storyline: Kemal apprenderà tutto quanto mentre si troverà alla festa di compleanno di Emir organizzata da Nihan (Neslihan Atagül). Per caso, Zeynep si troverà quindi ad origliare parte della conversazione telefonica tra il fratello e Zehir, e si spaventerà tantissimo quando comprenderà che Kemal sta valutando l’ipotesi che Ozan sia stato ucciso.

Per quale motivo? Un flashback ambientato il giorno della morte di Ozan ricostruirà in parte quanto successo. Si scoprirà infatti che Zeynep era riuscita a vedere per qualche istante il marito nella sua camera d’ospedale, salvo essere cacciata via dal ragazzo pochi secondi dopo.

Si tratta di incontro segreto del quale Zeynep non aveva mai parlato a nessuno, ma che sembrerà essere una chiave per la ricostruzione dell’omicidio… Seguici su Instagram.