Endless love, anticipazioni 19 giugno 2024: Zeynep stavolta è davvero incinta!

Anticipazioni e trama puntata Endless love di mercoledì 19 giugno 2024

Tufan illustra ad Asu i dettagli sulla nave su cui saliranno Kemal e Nihan, aggiungendo che le informazioni in questione preferisce darle a lei prima che a Emir. La donna, per timore che succeda qualcosa a Kemal per via di Emir, rinuncia a fare in modo che torni e chiede a Tufan di non dare a Emir le notizie trovate; invece Tufan fa esattamente il contrario, riferendo tutto al suo capo. Zeynep, intanto, scopre (questa volta per davvero) di aspettare un bambino…