Endless love, anticipazioni e trama 10 giugno 2024: Tufan ha un piano molto astuto

Anticipazioni puntata Endless love di lunedì 10 giugno 2024

Kemal chiede a Nihan un periodo di lontananza, ma lei fa fatica ad accettare questa novità. I due tra l'altro vengono immortalati da un giornalista che intende portare alla luce la loro storia; Kemal riesce a evitare la fuga di notizie, ma ripete che ha bisogno di un periodo di separazione. Asu contatta il giornalista per proporgli un accordo. Emir vede Tufan, che non vuole assolutamente tornare a lavorare per lui fino a quando non avrà riguadagnato la sua fiducia. E ci riuscirà attraverso un piano piuttosto astuto…