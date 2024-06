Endless love, anticipazioni 20 giugno 2024: i falsi indizi di Kemal, ma Emir vuole vendetta

Anticipazioni e trama puntata Endless love di giovedì 20 giugno 2024

Quasi nessuno conosce l'ubicazione del luogo segreto in cui Kemal e Nihan si sono nascosti per stare insieme; in più Kemal – grazie anche alla collaborazione dei suoi complici – ha anche pensato bene di disseminare falsi indizi in modo che il cattivissimo Emir venga depistato a dovere. In effetti, inizialmente Emir non riesce a individuare la casa in cui si trova la moglie con l'amante; l'uomo, però, proprio per questo è sempre più infuriato e deciso più che mai a vendicarsi…