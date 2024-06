Endless love, anticipazioni e trama 5 giugno 2024: Nihan chiede a Nursen la verità!

Anticipazioni puntata Endless love di mercoledì 5 giugno 2024

Huseyin cerca di convincere Kemal di aver sbagliato denunciando Tarik. E proprio quest'ultimo viene rilasciato grazie al legale di Emir che è prontamente intervenuto. Zehir ha trovato Nursen, la donna che venticinque anni prima aveva visto Mujgan intenta a cercare di togliersi la vita. Kemal e Nihan vanno subito dalla testimone, oltre che custode del piu' grande segreto di Galip. Kemal se la prende con Nursen per aver dichiarato che Mujgan fosse morta, nonostante ciò non fosse vero. Nihan le chiede a questo punto di dire tutta la verità e così Nursen rivela che non si trattò di un suicidio….