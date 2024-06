Endless Love anticipazioni: Zeynep si avvicina a Hakan

Una nuova dinamica si farà strada nelle prossime puntate italiane di Endless Love. Una volta ripresa la sua relazione segreta con Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu), Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) studierà un modo per far ingelosire l’imprenditore, ancora ossessionato dalla moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Un meccanismo nel quale rientrerà suo malgrado l’ex commissario della omicidi Hakan Demirtas (Erhan Alpay).

Endless Love, news: Zeynep e la storia con Emir

Ovviamente ci riferiamo alle puntate che appartengono alla seconda stagione della dizi turca. Zeynep sarà infatti vedova dopo che il marito Ozan Sezin (Barış Alpaykut) si sarà tolto la vita in ospedale, o almeno così sembrerà. La situazione, col trascorrere della narrazione, finirà per avvicinare ancora la Soydere ad Emir, ancora sposato con Nihan (che, in ogni caso, non sarà mai andata a letto con lui e sarà diventata madre della piccola Deniz).

Portando avanti una serie di stratagemmi, che saranno finalizzati a non fare scoprire al nemico Kemal Soydere (Burak Özçivit) che Deniz è sua figlia, Emir non farà fatica a rifugiarsi per l’ennesima volta tra le braccia di Zeynep. Una situazione che però, nel giro di poco tempo, starà stretta alla ragazza…

Endless Love, trame: Emir e l’ossessione per Nihan

Eh sì: anche se si recherà puntualmente da lei per fare l’amore, Emir non mancherà di sottolineare a Zeynep che il suo cuore continua a battere soltanto per Nihan. Tuttavia, in un determinato pomeriggio, il dialogo tra i due amanti verrà interrotto da una chiamata improvvisa da Hakan.

Quest’ultimo si metterà infatti in contatto telefonico con Zeynep, dopo averle procurato un lavoro in una scuola materna tramite una sua conoscenza. In quel frangente, Emir mostrerà un po’ di gelosia per il rapporto d’amicizia avviato tra l’amante e l’ex commissario, ormai al suo servizio, e farà presente a Zeynep che forse è il caso che smetta di frequentarlo così tanto. Parole che spingeranno Zeynep a fare l’esatto contrario…

Endless Love, spoiler: Zeynep si avvicina a Hakan

Vi anticipiamo infatti che Zeynep sceglierà di incontrare Hakan quello stesso pomeriggio e punterà la conversazione che si verrà a creare sul suo complicato rapporto con Emir. Per tutto il tempo del dialogo, Zeynep sfoggerà un atteggiamento ammiccante con Hakan, dando l’impressione di voler attirare il suo interesse soltanto per innescare ancora di più la gelosia di Emir.

Ma il gioco studiato dalla Soydere porterà effettivamente agli effetti sperati? E, soprattutto, Hakan continuerà a non rendersi conto del fatto che Zeynep lo sta soltanto prendendo in giro?