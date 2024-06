La rosa della vendetta, anticipazioni quinta puntata 5 luglio 2024

Anticipazioni e trama puntata La rosa della vendetta di venerdì 5 luglio 2024

Mert supplica Deva di perdonarlo per averla tradita con Gulendam e per essere fuggito con lei, tuttavia Deva rifiuta e si precipita da Gulcemal, decisa a svelargli che Mert è il suo ex fidanzato. Trovando Gulcemal, lo scopre mentre minaccia duramente Semih, incaricato di rintracciare i giovani che hanno sottratto la borsa di Gulendam. Intimidita dal suo comportamento, Deva tace e opta per un nuovo tentativo di fuga.

Deva riesce a persuadere Gulcemal, che le permetterà di visitare il padre in ospedale; in cambio, Gulcemal esige che Deva lo accompagni al fidanzamento della figlia del sindaco. Deva, scherzando, afferma che accetterà solo se lui “le ruberà le stelle per adornarle i capelli”. All’ospedale, le parole di suo padre Ibrahim la turbano profondamente: l’uomo le chiede di rimanere nella casa di Gulcemal. Armagan le promette di portarla via di persona, ma le chiede di aspettare ancora un giorno.

Armagan dà istruzioni a un complice per aiutare Deva a scappare dalla villa di Gulcemal. Contemporaneamente, Zafer partecipa alla festa di fidanzamento della figlia del sindaco, e poco dopo giungono anche Deva e Gulcemal. Preoccupata per la propria reputazione, Zafer vieta al figlio di divulgare il loro legame di parentela. L’uomo si presenterà agli ospiti senza menzionare l’identità della madre.

È il giorno della fuga: Mert cerca un confronto finale con Deva, ma lei non è disposta a perdonare il suo ex fidanzato. Successivamente, Deva riesce a fuggire e a raggiungere la macchina del complice di Armagan. Tuttavia, la loro fuga viene interrotta quando gli uomini di Zafer li raggiungono e sequestrano la ragazza. Zafer confida a Mert il suo piano al telefono, ignaro che Armagan stia ascoltando. Intanto, Gulcemal individua i ragazzi che hanno sottratto la borsa di Gulendam.