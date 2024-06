La rosa della vendetta, anticipazioni terza puntata 21 giugno 2024 | Trama

Anticipazioni puntata La rosa della vendetta di venerdì 21 giugno 2024

Deva, con la caviglia rotta, fugge attraverso il bosco, inseguita da Gulcemal. Lui la raggiunge, ma lei impugna la pistola e gli spara al petto. Benché ferito, Gulcemal soccorre Deva e la porta al sicuro nel rifugio di caccia della sua proprietà e le mette a posto la caviglia, chiedendole di far pressione sulla ferita per evitare di morire dissanguato. Nel frattempo, Ipek ha portato la polizia di fronte alla casa di Gulcemal, ma senza un mandato non possono entrare. Lei esita, poi decide di correre via a chiamare soccorsi. Gulcemal viene operato in casa senza anestesia per sua stessa volontà: in ospedale attirerebbe su di sé l’attenzione della polizia. Dopo una notte difficile, in cui Deva, solo perché obbligata dallo stesso Gulcemal, si prende cura di lui, l’uomo si riprende. Ma dovrà vedersela con Zafer, infuriata perché lui le ha soffiato sotto il naso i suoi migliori clienti, attratti dai bellissimi decori delle stoffe di Deva…

Deva, seppur affamata, si rifiuta di mangiare il menemen che gli offre Gulcemal e lui le impone di mangiarlo per rispetto alla tavola. Lei continua a rifiutarsi e racconta, tra le lacrime, che a soli quattro anni sua madre, che aveva appena cucinato il menemen, andò ad aprire la porta e non tornò più. Deva da quel momento decise di non mangiare più quella pietanza, perché sua madre fu ritrovata morta poco tempo dopo. Nel frattempo, Mert riesce a contattare un amico che lo informa di ciò che è successo in sua assenza: l'infarto di Ibrahim, l'incendio doloso della casa e del laboratorio, la stessa Deva tenuta prigioniera da un uomo ricco e malvagio.