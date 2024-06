My Home My Destiny anticipazioni: Mehdi e Zeynep divorziano!

Dimenticatevi il grande amore tra Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) e Zeynep Göksu (Demet Özdemir). Nella seconda stagione di My Home My Destiny, in onda su Canale 5 da oggi, si cambierà musica. Già dalle prime puntate, la donna deciderà di porre fine al suo matrimonio con il meccanico per un motivo ben preciso…

My Home My Destiny, news: Mehdi rinchiude Zeynep in casa

Il punto di svolta cruciale nella storia si avrà nel momento in cui Mehdi scoprirà che Zeynep si è intromessa nel suo burrascoso rapporto con Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı), l’ex “interesse amoroso” della sorella Mujgan (Zeynep Kumral) da poco ritornato in città. Utilizzando il suo lavoro d’avvocata, Zeynep chiederà infatti a Burhan di non denunciare Mehdi, “colpevole” di averlo picchiato a sangue procurandogli una commozione cerebrale.

Un’iniziativa che Karaca prenderà come un vero e proprio affronto da parte della moglie: visto che si sentirà già sminuito dal lavoro più redditizio di Zeynep nello studio dell’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk), Mehdi farà sapere alla consorte che da quel momento in poi deve smettere di lavorare e la inviterà ad usare abiti meno audaci.

Si tratterà insomma di un vero e proprio controllo sulla sua persona, che Zeynep non sopporterà e che spingerà Mehdi ad alzare di più il tiro. Non a caso, con la complicità della sorella Mujgan, arriverà persino a rinchiuderla in casa per impedirle di andare al lavoro!

My Home My Destiny, trame: Zeynep lascia Mehdi!

Ovviamente, anche di fronte a questo ennesimo sopruso, Zeynep non si lascerà intimorire e, dopo aver sfondato la porta di casa con un’accetta, riuscirà ad andare al lavoro; dopo ciò, non vorrà più saperne di Mehdi e lo lascerà di punto in bianco.

Nonostante le rimostranze della madre naturale Sakine (Zuhal Gencer), che la spronerà a dare una seconda chance al suo matrimonio, Zeynep chiederà poi aiuto a Bariş per avviare le pratiche del suo divorzio da Mehdi, che ovviamente cercherà di opporsi.

Incurante dei tentativi di riconciliazione di Mehdi, Zeynep arriverà anche (seppur con qualche difficoltà) ad affittare una casa, dove si trasferiranno insieme a lei anche Sakine, la madre adottiva Nermin (Senan Kara), Sultan (Hülya Duyar) e l’amica Emine (Naz Göktan), fresca di rottura col rampollo Faruk (Engin Hepileri)…

My Home My Destiny, spoiler: Mehdi concede il divorzio a Zeynep

Tuttavia, alla fine, Zeynep riuscirà a divorziare da Mehdi? Ad un certo punto, Karaca si rassegnerà all’idea che il suo matrimonio è finito e, nel giorno previsto per l’udienza, non opporrà alcuna resistenza, sciogliendo il suo vincolo legale con la Goksu. Quest’ultima, tra le altre cose, non gli chiederà gli alimenti, che invece gli spetterebbero dal divorzio, né tanto meno una parte dei beni di Mehdi. La sua intenzione sarà quella di cavarsela da sola.

In ogni caso, almeno per ora la fine del matrimonio non rappresenterà un vero e proprio addio tra i due protagonisti, in primis perché Mehdi cadrà vittima di un grosso inganno: al fine di cambiare completamente vita, deciderà infatti di vendere l’autofficina ereditata dal padre. Tuttavia, Karaca la venderà inconsapevolmente a Burhan. Come reagirà quando lo scoprirà? Seguici su Instagram.