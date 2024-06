Tempesta d’amore, anticipazioni dal 24 al 28 giugno 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2024

Leander utilizza una tecnica decisamente poco convenzionale per far riposare Eleni, riuscendo effettivamente nell’impresa. La Schwarzbach si risveglia infatti piena di energia!

André e Robert accettano (seppur controvoglia) di andare a pescare insieme. Durante l’escursione, però, la loro barca inizia a imbarcare acqua ed i due sono costretti a rifugiarsi su una piccola isola…

Shirin fa la conoscenza di Vincent – un ragazzo non vedente come lei – e decide di fare un’escursione insieme a lui. Già preoccupato, poco dopo Gerry scopre che Vincent è in realtà un truffatore…

Leander comunica ad Eleni che la sua guarigione è ormai quasi completa ed il loro rapporto medico-paziente sta dunque per finire. Valentina incoraggia il cugino a dichiararsi alla Schwarzbach…

Helene è preoccupatissima per la scomparsa di André e si mette alla ricerca del suo amato insieme a Gerry e Shirin.

Werner torna al Fürstenhof dopo la sua lunga assenza, scoprendo così che Christoph e Alexandra sono ufficialmente una coppia. Inizialmente l’albergatore decide di non intromettersi, ma poi la polizia arriva in hotel per una perquisizione…

Come per magia, Leander ed Eleni si ritrovano casualmente davanti alla roccia della leggenda. E tra loro scatta il primo bacio…

Helene riesce a ritrovare André e lo bacia felice. Mentre i due innamorati possono finalmente lasciarsi andare ai propri sentimenti, Gerry si chiede confuso cosa stia accadendo tra la madre e lo chef…

Markus è determinato a uscire di prigione e scagionarsi. E così l’uomo attira Alexandra a fargli visita in carcere…

Leander teme di aver fatto un errore a baciare Eleni, che inizia ad evitarlo. Alla fine la ragazza si convince che il bacio sia stato un gesto senza importanza, spezzando il cuore al medico…

A causa della propria cecità, Shirin causa involontariamente un incidente di cui è vittima Helene.

Eleni fa visita in carcere a Markus, che le chiede di trovare le prove del fatto che Christoph ha manipolato i bilanci della Schwarzbach AG per mandarlo in carcere!

Robert presenta a Werner e Christoph un progetto a cui ha pensato durante la sua avventura con André. Né Werner né Christoph sembrano entusiasti, ma il cuoco è determinato ad andare avanti…

Shirin è a pezzi per l’incidente di Helene, in quanto teme di poter mettere nuovamente in pericolo i suoi cari in futuro…

Erik confessa a Yvonne di aver dato il bosco come garanzia per un prestito sia a Werner che a Christoph. La donna lo implora di tornare sui suoi passi, ma Vogt è ormai ricaduto nelle vecchie abitudini e decide di giocare di nuovo d’azzardo…

Eleni prova a strappare alla madre delle informazioni sulla falsificazione dei bilanci della Schwarzbach AG, ma Alexandra le mente di nuovo. E così la ragazza decide di accettare la richiesta di Markus e di spiare Christoph per trovare le prove del suo intrigo…