Tempesta d’amore, anticipazioni e trama puntata 12 giugno 2024

Anticipazioni episodio di Tempesta d’amore in onda mercoledì 12 giugno 2024

Leander ammette di fronte a Valentina che è interessato a Eleni e poi la convince a rientrare a casa dall’ospedale. Gerry capisce che Erik è pieno di debiti e tenta di aiutarlo. Erik chiede a Yvonne di andare a stare da lui; la donna tra l’altro gli affida una sua collana da far riparare. Max e Liesl fanno un giro in bicicletta: tra i due c’è un’evidente attrazione. Alexandra fa capire a Christoph che non intende più cedere al ricatto di Markus e infatti ha scritto a quest’ultimo che ha scelto Christoph. Una volta tornata dall’ospedale, Eleni ha la sorpresa di trovare Alexandra e Christoph a letto insieme! Seguici su Instagram.